05.10.2020

SCHUFA Holding AG

SCHUFA Corona-Update #1: Verschuldung der Menschen in Deutschland

trotz Corona aktuell unverändert

Wiesbaden (ots) – Aktuell keine Anzeichen für signifikante Zunahme von

Zahlungsstörungen // Anzahl neu abgeschlossener Kreditverträge nach deutlicher

Delle wieder auf Höhe des Vorjahresdurchschnitts // Eine seriöse Prognose zur

weiteren Entwicklung derzeit kaum möglich // Besonnenheit und effektives

Risikomanagement daher wichtiger, als eine Stimmungs- und Vertrauenskrise

herbeizureden. Trotz Corona ist derzeit kein Anstieg der Verschuldung der Menschen in

Deutschland festzustellen. Dies belegen aktuelle Auswertungen des Datenbestandes

der SCHUFA. Danach zeigt sich die Entwicklung der Anzahl der Personen, zu denen

erstmalig eine Zahlungsstörung gemeldet worden ist, auch nach dem Ende der von

der Bundesregierung erlassenen Regelungen zum Zahlungsaufschub im Vergleich zum

Jahr 2019 stabil. “Es gibt derzeit keine Anzeichen, die auf eine signifikante Zunahme von

Zahlungsstörungen oder flächendeckende Probleme bei der Kreditrückzahlung

hinweisen. Die Menschen haben auf die Situation reagiert und ihr

Ausgabenverhalten angepasst. Inwieweit es nun in der Breite zu einem Anstieg der

individuellen Vereinbarungen zwischen Schuldnern und Gläubigern kommt, bleibt

abzuwarten. Eine seriöse Prognose darüber ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt kaum

möglich”, betont Tanja Birkholz, Vorstandsvorsitzende der SCHUFA Holding AG. Der Blick auf die Anzahl neu abgeschlossener Kreditverträge gibt ebenfalls

aktuell keinen Anlass zu der Annahme einer höheren Verschuldung privater

Verbraucher bzw. eines höheren Kapitalbedarfs, der über Kredite gedeckt wird.

Nach dem zunächst deutlichen Einbruch um bis zu 40 Prozent in den Monaten April

und Mai 2020 (im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2019) hat sich die Anzahl der

an die SCHUFA gemeldeten neu abgeschlossenen Konsumentenkredite lediglich wieder

auf dem Niveau des Jahresdurchschnitts 2019 eingependelt. Ein Anstieg, der auf

eine zunehmende Verschuldung hinweist, ist derzeit nicht zu erkennen. “Wir sehen durch die Corona-Pandemie branchenspezifische Sonderbelastungen sowie

eine Beschleunigung des Strukturwandels in der Wirtschaft. Es gilt, den

Transformationsprozess durch vorausschauendes Risikomanagement in Handel,

Industrie und Kreditwirtschaft und effektive flankierende staatliche

Unterstützungsmaßnahmen zu meistern. Dies ist anspruchsvoll genug. Bei aller

Konzentration auf das gegenwärtige Krisenmanagement müssen wir daher aufpassen,

dass wir uns nicht zusätzlich noch in eine Stimmungs- und Vertrauenskrise

hineinreden”, sagt Tanja Birkholz. Wie die Krise auf die private Situation durchschlägt, wird vor allem davon

abhängen, wie sich mit Beginn des dritten Quartals die Insolvenzen entwickeln

und was passiert, wenn Kurzarbeiterregelungen auslaufen oder Unternehmen im

