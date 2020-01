10:14 | 14.01.2020

Veränderung in der Geschäftsführung von SKODA AUTO Deutschland (FOTO)

Weiterstadt (ots) – – Dr. Steffen Spies (54) tritt zum 1. Februar 2020 in die

Geschäftsführung des Unternehmens ein

– Vorgänger Marek Balon (49) übernimmt neue Aufgabe bei Volkswagen

Nutzfahrzeuge

– Frank Jürgens bleibt weiterhin Sprecher der Geschäftsführung von

SKODA AUTO Deutschland

– Jörg Nolting (56) übernimmt die Leitung des Unternehmensbereichs

Vertriebsorganisation, Vorgänger Michael Günther kehrt nach

Wolfsburg zurück Wechsel bei SKODA AUTO Deutschland: Dr. Steffen Spies übernimmt als zweiter

Geschäftsführer die Verantwortung für die Bereiche Finanzen, Personal, IT und

Verwaltung. Vorgänger Marek Balon wechselt zur Konzernmarke Volkswagen

Nutzfahrzeuge. Dr. Steffen Spies verantwortet zum 1. Februar 2020 gemeinsam mit Frank Jürgens

die Geschäftsführung von SKODA AUTO Deutschland. Sein Vorgänger Marek Balon

übernimmt zum gleichen Zeitpunkt als Leiter Finanzielle Planung und Analyse

Volkswagen Nutzfahrzeuge eine neue Verantwortung bei der Marke Volkswagen

Nutzfahrzeuge in Hannover. Dr. Steffen Spies hat in den vergangenen Jahren verschiedene Aufgaben im

Finanzbereich des Volkswagen Konzerns in Wolfsburg verantwortet, zuletzt als

Leiter Neue Geschäftsfelder im Bereich Konzerncontrolling der Volkswagen AG.

Zuvor war Spies für die Adam Opel AG und General Motors Europe tätig. Der

54-Jährige ist zudem Privatdozent an der Universität St. Gallen in der Schweiz. Frank Jürgens, der weiterhin als Sprecher der Geschäftsführung von SKODA AUTO

Deutchland fungiert, erklärt: “Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Dr.

Steffen Spies, der exzellente Erfahrung in den Bereichen Finanzen und

Controlling mitbringt. Gleichzeitig danke ich Marek Balon für die sehr gute und

immer vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren, in denen

SKODA AUTO Deutschland weiter profitabel wachsen konnte. Mit seiner hohen

fachlichen Kompetenz und seiner offenen, sympathischen Art war Marek Balon ein

äußerst geschätzter Kollege, der bei SKODA AUTO Deutschland viele Sympathien

genießt”, so Jürgens weiter. “Für die Zukunft wünschen wir ihm beruflich und

persönlich alles Gute.” Eine weitere Veränderung betrifft den Unternehmensbereich Vertriebsorganisation

bei SKODA AUTO Deutschland. Michael Günther (54) beendet planmäßig seinen

dreijährigen Einsatz bei SKODA AUTO Deutschland Ende Februar und kehrt in seine

Heimat Wolfsburg zurück. Sein Nachfolger Jörg Nolting (56) war bereits in den

Jahren 1999 bis 2006 für SKODA AUTO Deutschland tätig. Im Anschluss übernahm er

verschiedene Aufgaben im Volkswagen Konzern, zuletzt als Regionalleiter Südwest

im Vertrieb für die Marke Volkswagen PKW. “Mit Jörg Nolting konnten wir einen

versierten Kenner des Vertriebsgeschäfts und des Automobilhandels in Deutschland

für uns gewinnen”, erklärt Frank Jürgens. “Wir danken Michael Günther herzlich

für sein sehr großes Engagement und die erzielten Erfolge in den vergangenen

Jahren. Unter der Führung von Michael Günther konnte der Bereich

Vertriebsorganisation substantielle Erfolge erzielen und wichtige Grundlagen für

