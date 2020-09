18:57 | 01.09.2020

Kommentar zu Wirecard/Untersuchungsausschuss

Stuttgart (ots) – Die Geschichte der Bundesrepublik ist reich an

Wirtschaftsskandalen. Mit dem Zusammenbruch des Finanzdienstleisters Wirecard

scheint ein Fall der Superlative hinzuzukommen. Es ist gut, dass es neben der

juristischen Aufarbeitung des Skandals bald auch eine politische geben wird. Die

Regierungsparteien beteuern zwar, dass auch sie ein Interesse an Aufklärung

hätten. Wie weit das tatsächlich geht, wird man sehen, falls die Causa noch

näher an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz

heranrücken sollte. Unabhängig davon könnte sich der Ausschuss als Segen für den

Finanzplatz Deutschland erweisen. Und zwar dann, wenn die Politik seine

Erkenntnisse nutzt, um die Aufsicht und das Wirtschaftsprüferwesen gründlich zu

