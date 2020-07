10:37 | 23.07.2020

OTS: Technogroup IT-Service GmbH / Finanzlage der Technogroup ist …

Finanzlage der Technogroup ist ausgezeichnet / Hochheimer

IT-Dienstleister erhält das Bonitätszertifikat CrefoZert

Hochheim am Main (ots) – Die Technogroup IT-Service GmbH weist eine sehr gute

Finanzlage auf. Der Marktführer für Drittwartung im Rechenzentrum im D/A/CH-Raum

verfügt über eine sehr gute Bonität. Die Fähigkeit des Unternehmens, seinen

Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen, ist ebenfalls sehr gut. Das

bescheinigen die Finanzexperten der Creditreform der Technogroup zum

wiederholten Male in ihrem aktuellen Bonitätszertifikat CrefoZert 2020. Creditreform gruppiert den IT-Dienstleister in der zweithöchsten von 19

Ratingklassen ein. Bereits zum zweiten Mal erreichte das Unternehmen die

Ratingnote CR2. Die Ausfallwahrscheinlichkeit sank von 0,11 Prozent im Jahr 2018

auf 0,10 Prozent in 2019. “Das zeigt, dass die Technogroup ein sehr gesundes und wirtschaftlich

erfolgreiches Unternehmen ist”, erklärt CEO Klaus Stöckert. “In jedem Jahr

unseres 30-jährigen Bestehens konnten wir ein Wachstum verzeichnen. Aber uns ist

es wichtig, verantwortungsvoll und nachhaltig zu wachsen. Die Auszeichnung

verdeutlicht, dass wir ein solider Partner für unsere Kunden sind und ein

Arbeitgeber, auf den sich unsere knapp 300 Mitarbeiter verlassen können. Sie

sind das Rückgrat unseres Unternehmens und tragen durch ihren täglichen Einsatz

zu unserer hervorragenden Lage und unserem Erfolg bei.” Technogroup ist ein führender Anbieter für Third-Party Maintenance in der

DACH-Region und bietet aus einer Hand Service-, Dienstleistungs- und

Consultingangebote für alle entscheidenden IT-Systeme in Rechenzentren. Die

umfassenden Servicepakete helfen, Hardwareausfälle zu vermeiden, zu beheben und

die Nutzungsdauer von IT-Systemen für Unternehmen verschiedener Branchen

kostengünstig zu verlängern. Zu den zusätzlichen Lösungen gehören unter anderem

Monitoring, Netzwerk-Services, IMAC-Services, Änderungen und Updates sowie

Recycling von Altsystemen. Als eines der ersten Unternehmen im Markt ist

Technogroup in den Bereichen Qualitätsmanagement, Umweltmanagement und

