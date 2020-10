8:11 | 07.10.2020

Transformation der TUI Group: Aufsichtsrat beschließt Umbau der

Konzernführung zum 1. Januar

Hannover (ots) – – Sebastian Ebel wird neuer Finanzvorstand

– CFO Birgit Conix hat sich entschieden TUI zum Jahresende zu verlassen

– Peter Krüger übernimmt im Vorstand die Verantwortung für Airlines,

Kreuzfahrtgeschäft, Hotelbeteiligungen und M&A

– CMO Erik Friemuth führt erweitertes Ressort mit Marketing, TUI Hotelmarken und

der Gruppenverantwortung für Vertrieb und Kundenservice

– Mit David Schelp zieht CEO des Wachstumssegments TUI Musement in das Group

Executive Committee ein Die TUI baut zum 1. Januar 2021 die Konzernführung um. Der Aufsichtsrat unter

Führung von Dr. Dieter Zetsche hat die Veränderungen in seiner Sitzung am

Dienstag beschlossen. Mit Sebastian Ebel rückt ein erfahrener langjähriger

TUI-Manager an die Spitze des Finanzressorts. Derzeit verantwortet er das

Vorstandsressort Holiday Experiences mit Hotels, Kreuzfahrten und

Zielgebietsaktivitäten. Zwischenzeitlich hatte er neben seiner Funktion im

Konzernvorstand auch den Veranstalter TUI Deutschland und den Aufsichtsrat der

Konzerntochter TUI fly geführt. Er kennt die Tourismusindustrie, den Konzern und

das operative Geschäft der Gesellschaften bestens – bereits 1991 ist er zu

Zeiten der Preussag in den Konzern eingetreten. Von 2003 bis 2006 war er als

Vorstand für das Konzerncontrolling verantwortlich. Nach dieser Zeit im

TUI-Vorstand war Ebel unter anderem Finanzvorstand bei A.T.U. und bei Vodafone

Deutschland. 2013 holte ihn CEO Fritz Joussen zurück zur TUI, um die

erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen. Birgit Conix , die derzeit das Finanzressort verantwortet, hatte sich bereits im

Sommer entschlossen, ihre Vertragslaufzeit nicht zu verlängern und den Konzern

zum Jahresende zu verlassen. Die Belgierin war 2018 zur TUI gekommen und hat in

ihrer Zeit den Umbau des Finanzbereiches des Konzerns vorangetrieben und sich

dabei vor der Corona-Krise besonders auf eine Stärkung der Bilanzstruktur der

TUI konzentriert. Im Zuge der Corona-Krise hat sie entscheidend dazu

beigetragen, die Liquidität des Konzerns zu sichern und Fixkosten in allen

Teilen des Unternehmens zu reduzieren. Sie wird ihr Amt bis zum Jahreswechsel

ausüben. Damit ist Kontinuität und Professionalität bei der Übergabe an

Sebastian Ebel sichergestellt. Peter Krüger übernimmt einen neu zugeschnittenen Vorstandsbereich, in dem die

zentralen Assets des Konzerns – Hotel- und Kreuzfahrtbeteiligungen und die

Fluggesellschaften – sowie sein bisheriger Verantwortungsbereich M&A gebündelt

werden. Peter Krüger kam 2017 von der Deutschen Bank zur TUI und leitete

zunächst den Bereich Investor Relations und M&A. Im Sommer 2018 wurde er in das

Group Executive Committee berufen und verantwortet seitdem Group Strategy und

M&A. In seiner Zuständigkeit lagen strategische Transaktionen, wie unter anderem

der Verkauf der Hapag-Lloyd Cruises an das Joint Venture TUI Cruises. Im Zuge der Neuaufstellung wird das Ressort von Erik Friemuth im Group Executive

Committee deutlich erweitert. Zukünftig übernimmt er neben Marketing und den

eigenen Hotelmarken des Konzerns (TUI Blue, Robinson, TUI Magic Life) auch die

Gruppenverantwortung für Vertrieb und Kundenservice. Damit wird das Potential

der starken Marken der TUI zukünftig noch besser genutzt und der Auftritt

gegenüber dem Kunden weiter gestärkt. Erik Friemuth ist seit 2014 Group Chief

Marketing Officer der TUI und seit 2017 zusätzlich Managing Director der eigenen

Hotelmarken der TUI. Das Digital- und Wachstumssegment TUI Musement wird mit seinem CEO David Schelp

künftig direkt im Group Executive Committee vertreten sein. David Schelp ist

seit 2002 im Konzern und hatte in den vergangenen Jahren den Wandel des

Geschäftsbereichs vom klassischen Reiseleitergeschäft in den Zielgebieten zu

einem führenden Anbieter von Aktivitäten und Erlebnissen in Urlaubsdestinationen

umgesetzt. In der Digitalstrategie des Konzerns spielt TUI Musement mit seiner

Digitalplattform für Urlaubserlebnisse eine zentrale Rolle. Hier wird der

Konzern in den kommenden Jahren das erfolgreiche Wachstum der nächsten Jahre

gestalten und fortsetzen. Dem neu zugeschnittenen Group Executive Committee unter Führung von Fritz

Joussen gehören ab dem 1. Januar 2021 neben Sebastian Ebel, Peter Krüger, Erik

Friemuth und David Schelp weiterhin an: David Burling , Mitglied des Vorstands

und CEO Markets, Dr. Elke Eller , Mitglied des Vorstands Personal /

Arbeitsdirektorin, Frank Rosenberger , Mitglied des Vorstands IT und Future

Markets, sowie Elie Bruyninckx , Mitglied des Group Executive Committee CEO

Western Region, Thomas Ellerbeck , Mitglied des Group Executive Committee

Corporate, External Affairs & Sustainability und Dr. Hilka Schneider , Mitglied

des Group Executive Committee Legal, Board Office & Compliance. Dr. Dieter Zetsche, Vorsitzender des Aufsichtsrates der TUI AG: “Ich bin mir

sicher, dass wir in der neuen Aufstellung des Group Executive Committee unter

Führung von Fritz Joussen bestens positioniert sein werden, die Folgen der

Pandemie zu meistern und TUI wieder zum Erfolg zu führen. Im Namen des gesamten

Aufsichtsrates danke ich Birgit Conix sehr herzlich für ihren wichtigen Beitrag

zur Entwicklung des Unternehmens in den letzten Jahren. Vom Flugverbot für die

Boeing 737MAX bis zur Pandemie waren es keine leichten Jahre. Umso mehr weiß ich

ihr großes Engagement und ihre Leistung zu schätzen. Mit Sebastian Ebel konnten

wir einen Nachfolger finden, der die neue Aufgabe vom ersten Tag in bester Weise

ausfüllen kann. Besonders im weiter herausfordernden Umfeld ist dies von enormer

Bedeutung. Im Zuge der Neuaufstellung haben wir Strategie und M&A mit der

Verantwortung für zentrale Assets bei Hotels, Kreuzfahrten und Aviation in einem

Vorstandsbereich vereint. Mit Peter Krüger wird auch für dieses Vorstandsressort

ein Manager aus dem Konzern bestellt. Seine Erfahrungen in der Finanzwirtschaft

und bei TUI werden die von Aufsichtsrat und Vorstand eingeleitete Transformation

des Konzerns beschleunigen.” Vorstandsvorsitzender Fritz Joussen: “Ich danke Birgit Conix für ihren Einsatz

in schwieriger Zeit. Sie hat viel für die TUI erreicht und in der Krise

Finanzierungen und Liquidität auf ein sicheres Fundament gestellt. Sebastian

Ebel ist ein sehr erfahrener Finanzmanager, der auch große operative

Gesellschaften erfolgreich geführt hat. Zusammen haben wir viele gemeinsame

Herausforderungen gestemmt. Ich freue mich, ihn künftig als CFO an meiner Seite

zu haben. Im Vorstandsressort von Peter Krüger bündeln wir die Verantwortung für

unsere kapitalintensiven Assets sowie den Bereich Strategie und M&A und schaffen

damit die Basis, um in den nächsten Jahren unsere Investmentstrategie den neuen

Rahmenbedingungen anzupassen. Im erweiterten Bereich von Erik Friemuth wollen

wir zukünftig besonders in Vertrieb und Kundenbetreuung Synergien erzielen und

dabei das Kundenerlebnis mit innovativen Lösungen und herausragenden Produkten

stärken. Erlebnisse und Aktivitäten waren schon vor der Pandemie ein schnell

wachsendes Marktsegment mit erheblichem Potential für die TUI. Mit David Schelp

ist der Bereich zukünftig im Group Executive Committee vertreten. Der gesamte

Tourismussektor befindet sich weiter in einer ungekannten Krise – nach der

Pandemie wird sich vieles verändert haben. Mit der neuen Aufstellung des

Führungsteams der TUI stellen wir uns schon heute bestmöglich auf, um nach der

Pandemie durchstarten zu können.” Diese Meldung sowie ein detailliertes Organigramm finden Sie auf

http://www.tuigroup.com Über die TUI Group Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und in mehr als 100

Ländern der Erde aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI

notiert im FTSE 250, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im

Freiverkehr in Deutschland. Die TUI Group verzeichnete im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von rund 19

Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 893 Millionen Euro. Der Konzern

beschäftigt weltweit mehr als 70.000 Mitarbeiter. TUI bietet für seine 28

Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften,

integrierte Services aus einer Hand und bildet die gesamte touristische

Wertschöpfungskette unter einem Dach ab. Dazu gehören über 400 Hotels und

Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 18

Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und

Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und

Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in England. Zum Konzern zählen außerdem

europaweit führende Veranstaltermarken, fünf Fluggesellschaften mit 150 modernen

Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und 1.600 Reisebüros. Neben dem Ausbau des

Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten und Aktivitäten in den

Urlaubsdestinationen investiert die TUI verstärkt in digitale Plattformen. Der

Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen. Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und

soziales Handeln ist Kern unserer Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI

Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des

Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und

Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung.

Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für

