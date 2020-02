7:32 | 19.02.2020



Wirecard und Raiffeisen Bank International bieten umfangreiche

Finanzdienstleistungen aus einer Hand in Zentral- und Osteuropa

Aschheim (München) (ots) – Wirecard, der weltweit führende Innovationstreiber

für digitale Finanztechnologie, und Raiffeisen Bank International (RBI) geben

heute eine umfangreiche Zusammenarbeit bekannt. Im Rahmen der Kooperation bieten

die beiden Unternehmen Händlern in aktuell 13 zentral- und osteuropäischen

Ländern gemeinsam ein komplettes Spektrum an Finanzdienstleistungen über die

Wirecard Financial Commerce-Plattform an.

In Nicht-EU-Ländern wie Ukraine oder Serbien übernimmt die RBI die Rolle des

Kartenakzeptanzpartners und wickelt Zahlungen über die Wirecard-Plattform ab.

Dadurch haben Händler einfachen Zugriff auf das gesamte Portfolio an

Payment-Services, welche über die Wirecard-Plattform angeboten werden. Die

Integration dieser Dienstleistungen in ihr Business ist somit schnell und

unkompliziert.

“Mit der RBI haben wir einen starken Partner an unserer Seite für die weitere

Expansion in osteuropäische Märkte. So können wir das große Potenzial in dieser

Region für uns erschließen. Hier werden immer noch 50 Prozent der Transaktionen

mit Bargeld getätigt. Erste Projekte sind bereits in Umsetzung, und wir freuen

uns darauf, noch mehr Händler an unsere Plattform anzuschließen”, sagt Roland

Toch, Managing Director Central Eastern Europe bei Wirecard.

“Dank unserer Zusammenarbeit mit Wirecard können Händler nicht nur ihre

digitalen Zahlungsprozesse verbessern, sondern auch aufgrund der Vielfalt der

Wirecard-Plattform das ganze Kundenerlebnis optimieren. Gemeinsam bieten wir

alles, was Händler benötigen, nämlich Zahlungsakzeptanz in Kombination mit

technischer Expertise und umfangreichen Finanzdienstleistungen”, sagt Andrii

Stepanenko, für das Retail Banking der RBI verantwortlicher Vorstand.

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen

Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als

auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten

rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten

B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen

Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data

Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online,

Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren

Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und

Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert

(DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de,

folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über die Raiffeisen Bank International:

Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) betrachtet Österreich, wo sie als

eine führende Kommerz- und Investmentbank tätig ist, sowie Zentral- und

Osteuropa (CEE) als ihren Heimmarkt. 13 Märkte der Region werden durch

Tochterbanken abgedeckt, darüber hinaus umfasst die Gruppe zahlreiche andere

Finanzdienstleistungsunternehmen beispielsweise in den Bereichen Leasing,

Vermögensverwaltung und M&A. Zur Unterstützung ihrer Geschäftsaktivitäten

unterhält die RBI Repräsentanzen und Service-Zweigstellen an ausgewählten

asiatischen und westeuropäischen Standorten. Rund 47.000 Mitarbeiter betreuen

16,5 Millionen Kunden in ca. 2.100 Geschäftsstellen, der weitaus überwiegende

Teil davon in CEE. Seit 2005 notiert die Aktie der RBI an der Wiener Börse.

