Baukonjunktur im August: Auftragseingang nur knapp auf Vorjahresniveau

Berlin (ots) – “Es zeigt sich nun seit sechs Monaten ein deutliches

Durchschlagen der Umsatzeinbußen in Industrie- und Dienstleistungsbereichen

infolge der Corona-Pandemie auf die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien. Seit einem

halben Jahr liegen die Order hier unterhalb des Vorjahresniveaus. Im

anteilsstarken Hochbau fehlen mittlerweile fast 10 % zum Vorjahresniveau. Das

beginnt sich nun auch bei der Umsatzentwicklung im Wirtschaftshochbau

niederzuschlagen. Die Umsätze verfehlen hier den zweiten Monat infolge klar das

Vorjahresniveau.” Mit diesen Worten kommentierte der Präsident des

Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB), die heute veröffentlichten Zahlen

des Statistischen Bundesamts zur Entwicklung der Baukonjunktur. Demnach lag der

Umsatz im Bauhauptgewerbe per August bei knapp 60 Mrd. Euro (+5,5%). Der

Orderzugang insgesamt hält knapp das Vorjahresniveau (-0,5%) “Erfreulich ist die sich wieder stabilisierende Nachfrage im Wohnungsbau. Nach

dem ‘Corona-Zittern’ in den Monaten April und Mai mit deutlichem Rückgang im

Auftragseingang zeigt der Trend seit drei Monaten hier aufwärts”, so Quast.

Diese Entwicklung folgt dem Trend bei den Baugenehmigungen. Sowohl bei den Ein-

und Zweifamilienhäusern als auch im Mehrfamilienhausbau stiegen diese im August

deutlich an. “Die von der Bundesregierung umgesetzten Maßnahmen wirken. Sowohl die

steuerliche Förderung des Mietwohnungsbaus und das Baukindergeld aber auch die

Maßnahmen zur Abfederung der Folgen der Corona-Pandemie stabilisieren die

Nachfrage. Daher setzen wir uns für eine Verlängerung der Förderung beim

Baukindergeld über den 31. März 2021 hinaus ein. Bei den Abschreibungen im

Mietwohnungsbau braucht es eine dauerhafte Anpassung der Abschreibungen

entsprechend dem Wertverzehr, hier über den 31.12.2021 hinaus”, forderte der

Präsident des größten Branchenverbandes der Bauwirtschaft. Im Straßenbau legten die Aufträge der öffentlichen Hand im August leicht zu

(+2,2% gegenüber dem Vorjahr). Das reicht nicht, um das Vorjahresniveau

insgesamt zu halten (-1,9%). Quast: “Ein angekündigter Investitionshochlauf auf

der einen Seite und weniger Order auf der anderen – das passt nicht zusammen!

Bei den Kommunen müssen sich zügig die Mittel aus dem Konjunkturpaket in

Aufträgen niederschlagen.” Die Meldung des Statistischen Bundesamtes berücksichtigt Betriebe mit mehr als

