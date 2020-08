11:02 | 17.08.2020

Münster (ots) – Rentabilität im Nachhandelsgeschäft kann durch gezielte

Maßnahmen um mehr als 25 % gesteigert werden Die Verbesserung der Rentabilität von Wertpapierdienstleistungen im Backoffice

von Banken gewinnt zunehmend an Bedeutung. Angesichts der durch die

COVID-19-Pandemie verursachten wirtschaftlichen Schockwellen, die zunehmend den

europäischen Bankensektor erreichen, sind viele Finanzinstitute gezwungen, sich

auch dieses bisher wenig beachteten Themas im Hintergrund ihrer Organisationen

anzunehmen. So zeigt eine aktuelle Untersuchung der Managementberatung zeb, spezialisiert

auf die europäische Financial-Services-Industrie, dass Frontoffice-Tätigkeiten

(ohne Beratung) im europäischen Bankwertpapiergeschäft in der Regel ca. 20-30 %

aller Kosten der Wertpapierwertschöpfungskette ausmachen. Im Gegensatz dazu

liegt der Kostenanteil im Middle- und Backoffice-Bereich bei ca. 70-80 %, wobei

etwa ein Drittel dieser Kosten auf die Transaktionsverarbeitung und zwei Drittel

auf Verwahrungsaktivitäten entfallen. Kai Stefani, zeb-Partner, führt hierzu aus: “Bisher haben die meisten großen

europäischen Banken versucht, das Post-Trade-Geschäft stabil und

aufsichtsrechtlich konform zu halten. Dabei haben sie es größtenteils versäumt,

die Kosten anzugehen und zu verringern, weil das leitende Management die

Wertpapierdienstleistungen nicht als Kerngeschäft betrachtet hat. Dies wird sich

angesichts von COVID-19 und eines erheblichen Optimierungspotenzials

grundsätzlich ändern.” Im Detail ergab die zeb-Untersuchung, dass die europäischen Banken ihre Middle-

und Backoffice-Kosten in der Wertpapierabwicklung in den letzten 12 Jahren kaum

verringern konnten, vor allem da die meisten Initiativen zur Konsolidierung

gescheitert sind oder angesichts aktueller Erfordernisse in den Hintergrund

traten. Vier Herausforderungen stehen hier im Mittelpunkt: mangelnde Größe der

jeweiligen Wertpapierabwicklungseinheiten, eine geringe Effizienz, ein

unbefriedigender Beitrag zum Gesamtertrag der jeweiligen Institute sowie eine

deutlich begrenzte Zukunftsfähigkeit der relevanten IT (hoher

Investitionsbedarf). Vor diesem Hintergrund zeigt die zeb-Untersuchung, dass Banken die Effizienz

ihrer Wertpapiergeschäfte durch die Anwendung einer Reihe gezielter Maßnahmen um

mehr als 25 % steigern können. Insbesondere sollten sie aus Sicht von zeb ihre

Prozesse standardisieren, eine stärkere Zentralisierung vorantreiben und gezielt

automatisieren, um eine konsistente Datenverarbeitung zu erreichen.

Praxisbeispiele belegen, dass Effizienzmaßnahmen in der Wertpapierabwicklung mit

automatisierten Prozessen und weniger Variationen Einsparungen von

durchschnittlich 20 % erbringen. Martin Rietzel, Senior Manager bei zeb, erläutert: “Haben die Banken ihre

Hausaufgaben im Backoffice gemacht, sind sie durch den Einsatz künstlicher

Intelligenz in der Lage, komplexere Geschäftssituationen kostenorientiert zu

bewältigen. Echtzeitindikatoren und -Benchmarks wie Social-Media-Reaktionen

werten dann ihre Produkte als Vermögensverwalter auf und schaffen aus Sicht der

Kunden einen deutlichen Mehrwert gegenüber der Konkurrenz.” Banken, die ihre Wertpapierabwicklung optimieren und neu ausrichten möchten,

müssen im Kern vier Herausforderungen meistern: eine substanzielle Skalierung

(durch Mehrgeschäft oder Zusammenlegung von Einheiten), Hebung von Effizienz-

bzw. Kostenpotenzialen, Steigerung des Wertbeitrags in der Gruppe sowie

Steigerung der Zukunftsfähigkeit der jeweiligen IT, z. B. durch Investitionen

und/oder Outsourcing bzw. Cloud-Technologie. Manuel Hobisch, Senior Manager bei zeb, bemerkt abschließend: “Aktuell gibt es

wenige Banken in Europa, die ihre Wertpapierabwicklung vorbildlich organisieren.

Sie weisen den Weg für Institute, die auf diesem Pfad noch weit voranschreiten

müssen. Welche Maßnahmen dabei am besten geeignet sind, hängt ganz individuell

von der bestehenden Größe einer Bank, ihrem Geschäftsmodell und ihrer Fähigkeit

zur Integration neuer Technologien und Systeme ab.” Weitere Informationen zur aktuellen zeb-Untersuchung “Turning securities

