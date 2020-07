14:59 | 10.07.2020

Papst beruft Draghi in Akademie des Vatikans

ROM (dpa-AFX) – Der frühere Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, ist Mitglied einer Akademie des Vatikans geworden. Papst Franziskus ernannte den gebürtigen Italiener zum “ordentlichen Mitglied” der Päpstlichen Akademie der Sozialwissenschaften, wie der Vatikan am Freitag mitteilte. Die Akademie berät den Vatikan in sozialen, politischen und wirtschaftlichen Fragen. Der 72-jährige Draghi hatte nach dem Ende seiner Amtszeit bei der EZB 2019 kein öffentliches Amt mehr bekleidet. Die Gruppe setzt sich laut ihrer Webseite aus Akademikern zusammen, die vom Papst “auf Grundlage ihrer Kompetenzen in den Sozialwissenschaften und ihrer moralischen Integrität” ernannt wurden. Sie beschreibt ihre Aufgabe als “Förderung des Studiums und des Fortschritts der sozialen, wirtschaftlichen, politischen und juristischen Wissenschaften”, um der katholischen Kirche bei der Entwicklung ihrer eigenen Soziallehre zu helfen. “Die Akademie reflektiert auch über die Anwendung dieser Lehre in der heutigen Gesellschaft”, heißt es auf der Webseite. Die Akademie hat derzeit 22 ordentliche Mitglieder. Dazu gehören etwa den US-amerikanische Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz und der Direktor des Max-Planck-Instituts, Christoph Engel./alv/gba/DP/men