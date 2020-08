18:17 | 24.08.2020

Pence wirbt bei Republikaner-Parteitag für Wahl von Trump

WASHINGTON (dpa-AFX) – US-Vizepräsident Mike Pence hat beim Parteitag der Republikaner in Charlotte (North Carolina) eindringlich zur Wiederwahl von Präsident Donald Trump aufgerufen. “Ich bin aus einem Grund hier, nur aus einem Grund: Nicht nur die republikanische Partei, sondern Amerika braucht Präsident Donald Trump vier weitere Jahre im Weißen Haus”, sagte Pence am Montag. Mit Blick auf Trumps Herausforderer bei der Wahl im November fügte er hinzu: “Joe Biden und die demokratische Partei sind von der radikalen Linken übernommen worden.” Zum Auftakt hatte der Parteitag Pence wieder als Kandidaten für den Vizeposten nominiert. Im weiteren Verlauf sollte auch Trump nominiert werden. Zum Abschluss der weitgehend virtuellen Veranstaltung will der 74-Jährige am Donnerstag auf dem Südrasen des Weißen Hauses eine Rede halten, mit der er die Nominierung annimmt. In der vergangenen Woche hatten die Demokraten Biden (77) als ihren Kandidaten für die Wahl am 3. November gekürt./cy/DP/nas