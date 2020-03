18:43 | 03.03.2020

Permira verkauft Teamviewer-Aktien im großen Stil

FRANKFURT (dpa-AFX) – Der Finanzinvestor Permira will ein dickes Paket an Teamviewer-Aktien loswerden. Die Nachfrage sei hoch genug, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Zuvor hatte Permira bekanntgegeben, 22 Millionen Teamviewer-Aktien verkaufen zu wollen. Das wären etwa elf Prozent der Aktien des MDax-Unternehmens . Der Kurs der Teamviewer-Aktie rutschte im nachbörslichen Handel auf Tradegate auf die Nachricht hin ab, erholte sich dann aber./fba/stw