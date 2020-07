8:26 | 29.07.2020

Philippinen trotz steigender Zahlen mit neuen Corona-Lockerungen

MANILA (dpa-AFX) – Die Philippinen haben trotz steigender Corona-Infektionszahlen und eines überforderten Gesundheitssystems weitere Lockerungen angekündigt. Ab dem 1. August dürften unter anderem Fitnesscenter und andere Sporteinrichtungen, Internetcafés, Kosmetikstudios und Autokinos mit bis zu 30 Prozent der Kapazität wieder öffnen, teilte die Regierung am Mittwoch mit. Gleichzeitig warnte Gesundheitsministerin Maria Rosario Vergeire, dass das Gesundheitssystem des südostasiatschen Archipels mit seinen 106 Millionen Einwohnern überfordert sei. Sie forderte die Bürger auf, dringend die Mindestgesundheitsstandards einzuhalten und, soweit wie möglich, weiter zu Hause zu bleiben. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle auf den Philippinen liegt mittlerweile bei etwa 84 000, mehr als 1900 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Die Regierung des umstrittenen Präsidenten Rodrigo Duterte hatten im März zunächst einen totalen Lockdown verhängt. Unter anderem herrschte eine strikte Ausgangssperre: Wer das Haus verlassen wollte, brauchte einen sogenannten Quarantänepass. Die Maßnahme endete erst Anfang Juni: Seither dürfen Geschäfte und öffentliche Verkehrsmittel wieder in reduziertem Umfang arbeiten./gal/cfn/DP/mis