21:03 | 04.02.2021

Piloten und Tuifly vertagen Verhandlungen über Stellenabbau

HANNOVER (dpa-AFX) – Im Streit über den Stellen- und Flottenabbau bei Tuifly haben sich Piloten und Management zu neuen Gesprächen getroffen. Noch gibt es kein Ergebnis. Beide Seiten vertagten am Donnerstagabend ihre Verhandlungen, nach dem Abbruch im Herbst hatten sie erst kürzlich wieder zueinander gefunden. Die Beratungen sollen nächste Woche weitergehen, kündigte ein Sprecher von Tuifly am Abend an. Einen Termin gebe es noch nicht. Kernpunkt der Auseinandersetzung ist die Frage, ob sich Tuifly darauf einlässt, im laufenden Sparkurs bei den Piloten auch über 2021 hinaus auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) machte dies bisher zur Bedingung für einen anhaltenden “Krisenbeitrag” wie weitere Kurzarbeit. Das Unternehmen lehnte eine längerfristige Beschäftigungsgarantie dagegen ab./jap/DP/he