9:02 | 11.02.2021

POLITIK: Gastronomen in Polen fordern Lockerung des Lockdowns

WARSCHAU (dpa-AFX) – In Polen dringt die Gastronomie darauf, die Bestimmungen des Corona-Lockdowns wieder zu lockern. “Wir erwarten von der Regierung, dass sie uns erlaubt, normal zu arbeiten, und dass sie Arbeitsplätze nicht grundlos zerstört. Wir wollen, dass Bars und Restaurants öffnen können” sagte Michal Wojciechowski von der Initiative “Streik der Unternehmer – Polen ohne Spaltung”. Die Gruppe ist federführend bei der Aktion “Otwieramy” (Wir öffnen), bei der sich Restaurants und Kneipen den Corona-Beschränkungen widersetzen. Nach Angaben von Wojciechowski sind landesweit mehrere hundert Betriebe aus dem Gastgewerbe daran beteiligt. In Polen dürfen derzeit Restaurants, Bars und Cafés ihr Angebot nur zum Mitnehmen verkaufen. An diesem Freitag dürfen Hotels sowie Museen, Kinos und Theater für eine Testphase von zwei Wochen wieder öffnen. Für Gaststätten gilt dies aber nicht. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Mittwoch verzeichnete Polen 6930 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Im selben Zeitraum starben 360 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Polen hat rund 38 Millionen Einwohner. Deutschland hat das Nachbarland als Risikogebiet eingestuft./dhe/DP/jha