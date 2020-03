20:34 | 24.03.2020

POLITIK: Lettlands Regierung tagt wegen Coronavirus erstmals virtuell

RIGA (dpa-AFX) – Die Regierung in Riga hat am Dienstag wegen der Selbstisolation eines Großteils des Kabinetts erstmals virtuell getagt. Außenminister Edgars Rinkevics bezeichnete die Sitzung als “gut und effektiv”, berichtete der Rundfunk. Anschließend gab es eine ebenfalls nur virtuelle Pressekonferenz, bei der Regierungschef Krisjanis Karins neue Schutzmaßnahmen im Kampf gegen eine Ausbreitung des Coronavirus ankündigte. In Lettland haben sich 9 von 13 Kabinettsmitgliedern auf Anraten der Gesundheitsbehörden in Selbstisolation begeben – darunter auch Karins. Die Regierungsarbeit findet daher aus der Ferne ohne persönliche Treffen statt. Grund ist die Infizierung eines Abgeordneten des lettischen Parlaments mit dem Coronavirus, der Kontakt mit Regierungsvertretern gehabt hatte. In Lettland ist die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Fälle zuletzt auf 180 angestiegen. Die Regierung hat bis Ostern den landesweiten Notstand ausgerufen und den internationalen Personenverkehr ausgesetzt./awe/DP/fba