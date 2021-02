19:37 | 23.02.2021

Politiker und Stars fordern mehr gemeinsames Engagement gegen Corona

NEW YORK (dpa-AFX) – Politiker wie Bundeskanzlerin Angela Merkel, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Italiens Regierungschef Mario Draghi haben gemeinsam mit Stars wie Schauspieler Hugh Jackman und Sängerin Billie Eilish zu mehr gemeinsamen Anstrengungen der Weltgemeinschaft beim Kampf gegen die Corona-Pandemie und Klimakrise aufgerufen. “Mit vereinten Kräften können wir das Virus und seine Folgen beherrschen und überwinden”, sagte Merkel am Dienstag in einer vorab aufgezeichneten Videobotschaft bei einer Online-Veranstaltung, die von der Nichtregierungsorganisation Global Citizen organisiert worden war. Zum erreichen dieses Ziels brauche es aber “noch größeres internationales Engagement”, ergänzte Merkel. Gemeinsam forderten die Teilnehmer der Veranstaltung unter anderem, dass die Corona-Impfstoffe gerecht verteilt werden müssten und über den Kampf gegen die Pandemie das Vorgehen gegen die Erderwärmung nicht vergessen werden dürfe./cah/DP/fba