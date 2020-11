17:19 | 20.11.2020

Polizei begegnet Demonstrationen in Leipzig mit Großaufgebot

LEIPZIG (dpa-AFX) – Die Polizei wird den angekündigten Demo-Samstag in Leipzig mit einem Großaufgebot begleiten. Es sind insgesamt sieben Versammlungen angemeldet, eine davon laut Stadt von Gegnern der Corona-Politik. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, bekommt sie Unterstützung von Einsatzkräften aus Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt sowie von der Bundespolizei. Je nach Entwicklung werde ein Polizeihubschrauber über der Stadt kreisen. Wasserwerfer und eine Reiterstaffel stehen ebenfalls zur Verfügung. Die Protestversammlung gegen die Corona-Maßnahmen soll laut Polizei mit Gittern eingegrenzt werden; der Zugang werde kontrolliert. In Sachsen sind derzeit nur Versammlungen mit maximal 1000 Teilnehmern gestattet. Die Polizei kündigte an, dass ihr Fokus auf der “Trennung von friedlichen und unfriedlichen Teilnehmern” der verschiedenen Versammlungen liegen werde. Der Verfassungsschutz hatte berichtet, dass sowohl im rechtsextremistischen als auch im linksextremistischen Lager für Leipzig mobilisiert werde./bz/DP/fba