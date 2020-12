11:05 | 12.12.2020

Polizei: Nach Verbot von ‘Querdenken’-Demo Lage in Dresden ruhig

DRESDEN (dpa-AFX) – Nach dem Verbot der “Querdenken”-Demonstration in Dresden ist die Polizei in der Stadt am Samstagvormittag mit zahlreichen Kräften unterwegs. Der Einsatz habe begonnen, “wir sind in der Stadt präsent”, sagte ein Sprecher der Polizei am Vormittag. Auch die Zufahrten werden kontrolliert. “Bis jetzt ist die Bewegung noch sehr gering.” Der Fokus des heutigen Tages sei, das Verbot der geplanten “Querdenken”-Demonstration durchsetzen. Nach dem von der Stadt verhängten und in der Nacht vom Oberverwaltungsgericht (OVG) Bautzen bestätigten Verbot der “Querdenken”-Demonstration wird damit gerechnet, dass dennoch Anhänger der Szene zum Protest anreisen, darunter Hooligans und Rechtsextremisten. Zu den geplanten Gegenveranstaltungen werden auch gewaltbereite Linksextremisten erwartet. Eine Prognose, ob und wie viele Teilnehmer kommen, sei nicht möglich, sagte der Polizeisprecher. Die Initiative “Querdenken” hatte eine Kundgebung für 4000 Menschen angemeldet, für die bundesweit und im Ausland – auch in der rechten Szene – geworben wurde. Die Stadt befürchtete bei derzeit hohen Infektionszahlen in ganz Sachsen einen Massenauflauf und untersagte den Protest gegen die Corona-Schutzmaßnahmen wegen Gefährdung der Sicherheit. Das Verwaltungsgericht Dresden war dieser Argumentation gefolgt. Der Eilantrag der Anmelder beim OVG, um das Verbot zu kippen, scheiterte./mon/DP/zb