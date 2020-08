11:09 | 29.08.2020

Präsident der Emirate hebt Boykott Israels per Dekret auf

ABU DHABI (dpa-AFX) – Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Chalifa bin Said al-Nahjan, hat den Boykott Israels formell mit einem Dekret aufgehoben. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur WAM am Samstag. Die beiden Länder hatten zuvor überraschend eine Normalisierung ihrer Beziehungen angekündigt./jot/DP/mis