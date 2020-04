5:35 | 25.04.2020

Presestimme: ‘Hannoversche Allgemeine Zeitung’ zu CDU

HANNOVER (dpa-AFX) – “Hannoversche Allgemeine Zeitung” zu CDU: “Welch ein Traumszenario wäre das für einen neuen CDU-Vorsitzenden: Pünktlich zu seiner Inthronisierung hat die Partei ihr Umfragetief hinter sich gelassen. Die 40-Prozent-Marke verschafft dem Neuen die Aura einer Verheißung und der Partei Gelassenheit. Aber so ist es nicht. Die CDU erreicht zwar neue Höhen. Aber das Coronavirus hat den Sonderparteitag, auf dem an diesem Samstag der neue Parteichef bestimmt werden sollte, aus dem Kalender geschoben. Der Boom der CDU liegt nicht am Reiz des Neuen, sondern an Vertrauen zu Bekanntem. Krisenzeiten sind Regierungszeiten, die Parteien rücken in den Hintergrund. Das Virus hat einschüchternde Kraft, die Kanzlerin strahlt Ruhe aus. Die CDU, die sich so gerne lösen würde von ihrer früheren Langzeitchefin, profitiert einmal mehr vom Merkel-Effekt.”/ra/DP/he