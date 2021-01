5:35 | 06.01.2021

Pressestimme: ‘Allgemeine Zeitung’ zu Koalition/Scholz

MAINZ (dpa-AFX) – “Allgemeine Zeitung” zu Koalition/Scholz: “Die Fragen, die Scholz aufwirft, sind zwar völlig berechtigt. Der Stil aber erinnert wahlweise an einen Untersuchungsausschuss oder eine Große Anfrage im Parlament ¬- klassisches Instrument der Opposition. Die SPD ist aber nicht Opposition. Olaf Scholz ist vielmehr Finanzminister und Vizekanzler einer Koalition, in der es genau jetzt auf geschlossenes und entschlossenes Handeln ankäme. Wenn Scholz nach möglichen Versäumnissen fragt, dann muss er auch an seine eigene Partei Briefe schreiben.”/ra/DP/nas