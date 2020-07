5:35 | 25.07.2020

Pressestimme: ‘Badische Zeitung’ zu Ende der Werkverträge

FREIBURG (dpa-AFX) – “Badische Zeitung” zu Ende der Werkverträge: “Die Bundesregierung will die Werkverträge, mit denen die Ausbeutung organisiert wird, ab 2021 verbieten. Das war überfällig, reicht aber nicht aus. Die Branche wird ihr Geschäftsmodell nicht kampflos aufgeben, sprich: Sie wird neue Schlupflöcher suchen. Umso wichtiger ist, dass Bund und Länder das Wegschauen früherer Jahre ins Gegenteil verkehren. Mit einer rein nationalen Sichtweise ist es übrigens nicht getan. Was in Deutschland die Schlachthöfe, sind in Apulien die Tomatenfelder und in Südspanien die Gewächshäuser. In Europa gibt es vielerorts im Agrarsektor beschämende Zustände.”/al/DP/he