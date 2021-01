5:35 | 14.01.2021

Pressestimme: ‘Badische Zeitung’ zu Rückkehr von Alexej Nawalny nach Moskau

FREIBURG (dpa-AFX) – “Badische Zeitung” zu Rückkehr von Alexej Nawalny nach Moskau: “Nein, so einer kann gar nicht aufhören, erst recht nicht nach einem Mordanschlag. Andererseits lässt sich fragen: Welche Mission kann Nawalny in Putins Russland heute noch haben? Sein Handlungsspielraum wird so eng bleiben, wie der Kreml ihn definiert. Dennoch. Es reicht ja vorerst, wenn Nawalny ein Stachel im Fleisch der Staatsmacht bleibt.”/yyzz/DP/he