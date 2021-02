5:35 | 25.02.2021

Pressestimme: ‘Berliner Zeitung’ zum Folterprozess in Koblenz

BERLIN (dpa-AFX) – Die “Berliner Zeitung” zum Folterprozess in Koblenz: “Deutschland ist kein sicherer Hafen für Geflüchtete. Jedenfalls nicht für Soldaten und Geheimdienstler, nicht für Gefängnismitarbeiter, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben in Syrien. Oder sich der Beihilfe schuldig machten, als kleine Rädchen einer menschenverachtenden Foltermaschinerie. Das ist die Botschaft, die vom Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz ausgeht. Vom weltweit ersten Urteil gegen einen Schergen des Immer-noch-Machthabers Baschar al-Assad. Und es ist ein Zeichen für die etwa 800.000 aus Syrien geflohenen Menschen, die in Deutschland leben. Wiedergutmachung? Nein. Genugtuung? Vielleicht, wenn weitere Prozesse folgen.”/yyzz/DP/fba