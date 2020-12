5:35 | 24.12.2020

Pressestimme: ‘Der neue Tag’ zu Weihnachten/Corona

WEIDEN (dpa-AFX) – “Der neue Tag” schreibt zu Weihnachten/Corona: Lockdown als Anti-Wort des Jahres, das in Buchstaben gefasste Damoklesschwert über einem normalen Leben ohne Kontaktbeschränkungen. Querdenker dazu als zweiter Begriff des Wahnsinns 2020, das Synonym für Egoismus und Asozialität. Genug der Trübsal. Dieses verfluchte Jahr hat viele Menschen näher zusammengebracht. Familien haben – wenn auch unfreiwillig – mehr Zeit miteinander verbracht. In der Arbeit wurde in wirtschaftlichen Turbulenzen das Wort Kollegialität neu definiert. Und für manchen war die ungewohnte Ruhe Balsam für die Seele. Für 2021 bläst der Wind der Zuversicht. Eine Spritze als Hoffnungsträger, die Impfung als Akt der Solidarität. Die Signale stehen auf bessere Zeiten. Den Blick nach vorne gerichtet, lässt sich voller Überzeugung wünschen: Frohe Weihnachten!/yyzz/DP/eas