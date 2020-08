5:35 | 25.08.2020

Pressestimme: ‘Die Welt’ zu Corona-Tests an Flughäfen

BERLIN (dpa-AFX) – “Die Welt” zu Corona-Tests an Flughäfen: “Und so ist Fliegen aktuell etwas, das man einfach nur irgendwie hinter sich bringen will. Die Sorge, sich anzustecken, sie ist omnipräsent, weil real. Daran muss sich dringend etwas ändern. Es ist unverständlich, warum die EU-Staatenlenker auch ein halbes Jahr nach Pandemiebeginn nicht das einzig schlüssige Protokoll verabschiedet haben: Tests vor dem Abflug. Nur wer einen negativen PCR-Tests vorzeigen kann, darf an Bord.”/yyzz/DP/he