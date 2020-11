5:35 | 24.11.2020

Pressestimme: ‘Die Welt’ zu Parteitag der Grünen

BERLIN (dpa-AFX) – “Die Welt” zum Parteitag der Grünen: “Politik ist eben auch Show, und kaum eine Partei hat sich in ihre eigene Unterhaltsamkeit auf so hohem Niveau verliebt wie die Grünen. Ihr digitaler Parteitag hatte eine geradezu metaphorische Bühnenhaftigkeit, in der die Lebenswelt der Deutschen in einer Nische arrangiert wurde, als hätte man dazu ein verstaubtes WG-Wohnzimmer aus den 80er-Jahren im Parteiarchiv gefunden. Die Grünen haben mit einem beeindruckenden Grad an Geschlossenheit einen Kurs der Mäßigung mitgetragen, der verhindern soll, dass sich irgendjemand Sorgen macht. Die Grünen sind in einer freundlich zugewandten Show eifrig darum bemüht gewesen, so zu tun, als wären sie eine Partei der Mitte. Was sie natürlich nicht sind.”/al/DP/fba