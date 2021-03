5:35 | 24.03.2021

Pressestimme: ‘Frankenpost’ zum Trauerakt für Corona-Tote in Bayern

HOF (dpa-AFX) – “Frankenpost” zum Trauerakt für Corona-Tote in Bayern: “Es ist wichtig und richtig, dass der Freistaat Bayern der Toten gedenkt. Das war überfällig. Mit Worten allein ist es aber nicht getan. Die Staatsregierung muss kritisch reflektieren, ob sie im Lauf der Pandemie wirklich immer wirkungsvolle Maßnahmen zum Schutz des Lebens ergriffen hat. Die hohen Todeszahlen in Altenheimen lassen da Zweifel aufkommen.”/ra/DP/he