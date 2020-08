5:35 | 25.08.2020

Pressestimme: ‘Frankenpost’ zur Zukunft des Homeoffice

HOF (dpa-AFX) – “Frankenpost” zur Zukunft des Homeoffice: “Bisher musste das Recht auf Heimbüro von den Menschen, die das wollten, oft gegen latentes Misstrauen in der Firma erkämpft werden. Doch nun muss man aufpassen, dass nach der Krise nicht der umgekehrte Druck entsteht. Millionen Menschen haben erlebt, wie kühl und geschmeidig digitale Effizienz ist. Haben Sie Spaß daran? Jedenfalls nicht alle und nicht ständig – und vor allem nicht fünf Tage die Woche. Auch die Kollegen vom Parkplatz, die leise an den Ort ihrer Büro-Taten zurückkehren, wollen das nicht unbedingt täglich tun. Einige Tage im Büro, einige zu Hause, das dürfte für viele die ideale Lösung sein. Dass dies so kommt, ist kein Selbstläufer, sondern wird in den Firmen ein entscheidendes Thema nach der Krise sein.”/yyzz/DP/nas