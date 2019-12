5:35 | 31.12.2019

Pressestimme: ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’ zum deutschen Wohnungsmarkt

FRANKFURT (dpa-AFX) – “Frankfurter Allgemeine Zeitung” zum deutschen Wohnungsmarkt: “(…) Dringend notwendig wäre es, deutlich mehr Wohnungen zu bauen, um der starken Nachfrage entgegenzukommen. Doch das scheitert schon daran, dass zu wenig Bauland ausgewiesen wird – nicht nur wegen Nachlässigkeiten der Kommunen, sondern auch wegen deren Befürchtung, für die wegen des Wohnungsbaus notwendigen Kindergärten, Schulen und Verkehrswege finanziell nicht geradestehen zu können. Zudem tun viele Städter alles, um zu verhindern, dass vor ihrer Nase in Baulücken oder auf den Dächern weitere Wohnungen entstehen. Es ist also keineswegs die hohe Politik allein, die an den Wohnungsnöten schuld ist. Dennoch könnten Bund und Länder einiges tun. Dazu gehören die Verringerung und Vereinfachung der unübersehbar zahlreichen Bauvorschriften. (…)”/ra/DP/nas