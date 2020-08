5:35 | 29.08.2020

Pressestimme: ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’ zur Corona-Demonstration

FRANKFURT (dpa-AFX) – “Frankfurter Allgemeine Zeitung” zur Corona-Demonstration: “Das Verbot und seine Aufhebung stacheln jene an, die in Berlin gegen die Beschneidung ihrer Rechte demonstrieren wollen. Sie prallen dort auf einen rot-rot-grünen Senat, der selten zuvor so entschlossen war, eine Kundgebung in der Hauptstadt des Protests zu verhindern. Denn ins bunte Volk der Maskengegner mischen sich bis ins Tiefbraune reichende politische Kräfte, die das linke Establishment in Berlin auf keinen Fall auf seinen Boulevards sehen will. Das aber kann nicht der Maßstab dafür sein, ob in der Hauptstadt oder anderswo demonstriert werden darf oder nicht. Das heiße Wochenende, das Berlin bevorsteht, unterstreicht, dass Sars-CoV-2 nicht nur eine Herausforderung für die Wirtschaft und das Gesundheitswesen ist, sondern auch für das politische System dieses Landes.”/yyzz/DP/stw