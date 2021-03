5:35 | 12.03.2021

Pressestimme: ‘Frankfurter Neue Presse’ zu Impfungen in Hausarzt-Praxen

FRANKFURT (dpa-AFX) – “Frankfurter Neue Presse” zu Impfungen in Hausarzt-Praxen: “Ärzte sollten einbezogen werden, jede Impfung hilft allen. Doch die Verantwortung für die Schwächsten darf der Staat nicht auf private Praxen abwälzen. Er muss dafür Sorge tragen, dass in Impfzentren oder zu Hause endlich alle Senioren versorgt werden. Es ist ein Armutszeugnis, dass über 100-Jährige noch darauf warten. Eine gute Beziehung zum Hausarzt sollte kein wichtigeres Kriterium werden als der größte Risikofaktor Alter.”/yyzz/DP/men