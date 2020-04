5:35 | 25.04.2020

Pressestimme: ‘Heilbronner Stimme’ zur Corona-Krise

HEILBRONN (dpa-AFX) – Die “Heilbronner Stimme” (Samstag) schreibt zur Corona-Krise: “Den Wirtschaftseinbruch und die steigende Arbeitslosigkeit, beides wäre in abgeschwächter Form auch ohne die Corona-Pandemie eingetreten, kann die Bundesregierung auch mit noch so viel Geld nicht verhindern – zumal sie sich mit der massiv steigenden Staatsverschuldung das nächste Problem ins Haus holt. Das sollte sie den Bürgern auch so sagen, statt diese mit markigen Bazooka- und Whatever-it-takes-Sprüchen in falscher Sicherheit zu wiegen. Denn auch der in Aussicht gestellte steile Aufschwung im kommenden Jahr ist keineswegs garantiert.”/ra/DP/men