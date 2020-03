5:35 | 11.03.2020

Pressestimme: ‘Kölner Stadt-Anzeiger’ zu Corona

KÖLN (dpa-AFX) – Der “Kölner Stadt-Anzeiger” zu Corona: “Dem Rest der Welt hätte die Pandemie vielleicht komplett erspart werden können, wenn China nicht im Dezember 2019 so jämmerlich versagt hätte. Damals stellte der Arzt Li Wenliang in Wuhan das erstmalige Auftreten des neuen Virus fest und wollte davor in sozialen Netzwerken warnen. Prompt wurde er nachts von Beamten abgeholt und musste auf der Polizeistation unterschreiben, dass er sofort mit der “Verbreitung von Gerüchten” aufhört. So vergingen in der Corona-Krise die für jede Seuchenbekämpfung schicksalhaften ersten Tage und Wochen. China ist anfangs nicht gegen den Erreger vorgegangen, sondern gegen jene, die über ihn öffentlich sprechen wollten. Gegen Corona hilft aber kein Diktator. Die Gegenmittel sind: Wahrheit, Aufklärung, Eigenverantwortung – und zwar auf allen Ebenen.”/ra/DP/fba