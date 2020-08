5:35 | 15.08.2020

Pressestimme: ‘Mitteldeutsche Zeitung’ zu Trump/Briefwahl

HALLE (dpa-AFX) – “Mitteldeutsche Zeitung” zu Trump/Briefwahl: “Zu Recht drängen die US-Demokraten wegen der Corona-Pandemie auf eine Ausweitung des Briefwahlangebots. Schließlich sind stundenlange Warteschlangen ohne Möglichkeit zum Abstandhalten bei US-Wahlen keine Seltenheit. Trump hintertreibt dieses Grundrecht mit allen Mitteln. Mit der Verweigerung der Gelder will er die Zustellung der Stimmzettel nun endgültig sabotieren. So will der Möchtegern-Autokrat die Wahlen delegitimieren, um im Amt zu bleiben. Was für ein Wahnsinn: Ein amerikanischer Präsident sägt offen am Grundpfeiler der Demokratie.”/yyzz/DP/he