5:35 | 24.12.2020

Pressestimme: ‘Neue Osnabrücker Zeitung’ zu Corona/Kirchen

OSNABRÜCK (dpa-AFX) – "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Corona/Kirchen: "Große Pandemien haben stets mehrere Dimensionen. Eine ist unmittelbar und medizinisch. Eine andere strukturell. Die Gesellschaft ist hinterher niemals dieselbe wie zuvor. Eine weitere Dimension ist spirituell. Zeiten der Not spornten immer auch zu Höchstleistung an – auch die Kirchen. Gesellschaftliche Krisen waren stets die Phasen, in denen es das Christentum und seine Mildtätigkeit in der Geschichte besonders brauchte, in denen es sich den Menschen zuwandte und sie sich ihm. Auch wer heute den Ton angibt, tut dies in einer Gesellschaft, deren Fundament geprägt wurde durch das Leben und Sterben von Jesus Christus. Die Kirche mag geschwächt erscheinen. Die Nächstenliebe, der Trost, die Sehnsucht nach Frieden, die sind es nicht."