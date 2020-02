5:35 | 03.02.2020

Pressestimme: ‘Neue Osnabrücker Zeitung’ zu Strompreisen

OSNABRÜCK (dpa-AFX) – ‘Neue Osnabrücker Zeitung’ zu Strompreisen Deutschlands Energiepolitik ist abenteuerlich: wenig Planung, viele Kurzschlüsse. Nach Merkels Atomausstiegsmanöver wegen Fukushima wurde nun das Kohle-Aus besiegelt. Das ist gut fürs Klima. Aber auch in Zeiten von Fridays for Future sollte die Frage erlaubt sein: Kann Strom bezahlbar bleiben? Ja, versprechen Politiker von Schwarz bis Grün. Nur beschwichtigte schon vor Jahren ein Umweltminister, die Förderung der Erneuerbaren würde den Verbraucher im Monat so viel kosten wie eine Eiskugel. Seitdem folgt ein Preisschock dem nächsten. Da ist für viele Familien die Schmerzgrenze erreicht, die ohnehin eine hohe Steuer- und Abgabenlast tragen. Auch die Industrie stöhnt völlig zu Recht./yyzz/DP/zb