5:35 | 25.07.2020

Pressestimme: ‘Neue Osnabrücker Zeitung’ zu Tönnies

OSNABRÜCK (dpa-AFX) – “Neue Osnabrücker Zeitung” zu Tönnies: “Zwischen der berechtigten Kritik am System in der Fleischproduktion und den Corona-Ausbrüchen muss unterschieden werden. Es ist nicht der Werkvertrag, der mehr als 2000 Menschen in Rheda-Wiedenbrück krank gemacht hat. Die Lüftungsanlage scheint das Virus über große Distanzen übertragen zu haben. Das ist zumindest das Ergebnis einer aktuellen wissenschaftlichen Studie. Sie zeigt: Eine Rückkehr zu mehr Sachlichkeit, weg von Vorverurteilung würde der Debatte um den Corona-Ausbruch bei Tönnies guttun. Auch jenen, die die neuen Infektionen als Bestätigung sehen, dass dort schlampig gearbeitet wird.”/al/DP/he