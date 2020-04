5:35 | 25.04.2020

Pressestimme: ‘Neue Presse’ zur US-Wirtschaft

COBURG (dpa-AFX) – “Neue Presse” zur US-Wirtschaft: “Zum zweiten Mal binnen zwölf Jahren erlebt die so grundoptimistische Mittelschicht in den USA, dass ihr System nicht funktioniert, dass es sie trotz eines gigantischen Zwei-Billionen-Dollar-Hilfspakets im Stich lässt, in die Schlange vor der Suppenküche zwingt. Wie lange kann man überleben vom 1200-Dollar-Scheck, auf den der Präsident seinen Namen hat drucken lassen?”/ra/DP/he