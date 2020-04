5:35 | 25.04.2020

Pressestimme: ‘Nordwest-Zeitung’ zu Corona/Föderalismus

OLDENBURG (dpa-AFX) – “Nordwest-Zeitung” zu Corona/Föderalismus: “Die harsche Kritik am Föderalismus, also der Autonomie von Bundesländern und Kommunen, ist falsch. Er ermöglicht es nämlich, innerhalb der allgemeinen Gesetzes- und Erlasslage genau hinzuschauen, vor Ort zu prüfen, was sinnvoll und notwendig ist, und was nicht. Zwischen Küste und Alpen, zwischen Ballungsgebieten und flachem Land gibt es unterschiedliche Voraussetzungen und Gefahrenlagen. Nicht jede Entscheidung, die zentral gefällt wird, ist zwangsläufig die bessere. Und wenn die Krise noch Monate dauert, sollte jede Entlastung, die das Infektionsrisiko nicht erhöht, aber die finanziellen und gesellschaftlichen Folgen mindert, auch kleinteilig umgesetzt werden. Das ist mühsam und in Einzelfällen sicherlich auch ungerecht. Doch es dient dem großen Ziel, die Krise durchzustehen.”/ra/DP/he