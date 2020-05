5:35 | 16.05.2020

Pressestimme: ‘Pforzheimer Zeitung’ zur SPD-Spitze

PFORZHEIM (dpa-AFX) – Die “Pforzheimer Zeitung” (Samstag) schreibt zur SPD-Spitze: “Die SPD hat es ihren Vorsitzenden nie leicht gemacht. Und oft galt das auch umgekehrt. Aber bei Esken und Walter-Borjans hat man längst das Gefühl, dass Ministerriege und Fraktion gar nicht genug Distanz zwischen sich und die Parteispitze bringen können. Etwa, wenn Walter-Borjans entgegen jeder volkswirtschaftlichen Vernunft mitten in der Krise Steuererhöhungen das Wort redet. Oder Esken sich auf Twitter im Ton vergreift. In etwas mehr als einem Jahr stehen Bundestagswahlen an. Das neue Duo an der Spitze sollte für Begeisterung sorgen. Doch es ist längst zum Ballast geworden. Die beiden, man muss das so hart sagen, nutzen ihrer Partei nicht. Sie schaden ihr.”/yyzz/DP/men