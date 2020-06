5:35 | 20.06.2020

Pressestimme: ‘Reutlinger General-Anzeiger’ zu Sanktionen/Russland

REUTILINGEN (dpa-AFX) – “Reutlinger General-Anzeiger” zu Sanktionen/Russland: “Der Regierungswechsel in der Ukraine hat die Hoffnung auf Frieden geweckt. Staatschef Selenskyj hat seinen Wählern die Beilegung des Konflikts versprochen. Doch die Waffenruhe ist weiterhin brüchig und der vereinbarte Truppenabzug ist in mehreren Frontabschnitten ins Stocken geraten. Lockert Europa die Sanktionen, gefährdet das alle bisherigen Erfolge. Europa steckt in der Sackgasse. Die Sanktionen sind nicht zielgenau. Sie müssten diejenigen bestrafen, die gegen Vereinbarungen verstoßen und die Waffenruhe brechen. Doch dazu fehlen der EU die Mittel und die Verbündeten.”/yyzz/DP/he