5:35 | 25.08.2020

Pressestimme: ‘Reutlinger General-Anzeiger’ zur Lage in Belarus

REUTLINGEN (dpa-AFX) – “Reutlinger General-Anzeiger” zur Lage in Belarus: “Alexander Lukaschenko lässt Mitglieder des oppositionellen Koordinierungsrates verhaften und spielt gestikulierend mit der Kalaschnikow herum, um seine Gegner und Kritiker einzuschüchtern. Moskau stärkt ihm den Rücken, aber es hört sich nicht so an, als würde der Kreml um jeden Preis an ihm festhalten. Zuletzt hatte sich der Diktator in Minsk etwas widerborstig verhalten, ohne natürlich den Kreml als wichtigsten Handelspartner und “Schutzherrn” abzuweisen. Belarus hängt am russischen Tropf.”/yyzz/DP/he