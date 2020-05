5:35 | 16.05.2020

Pressestimme: ‘Reutlinger General-Anzeiger’ zur Sozialdemokratie

REUTLINGEN (dpa-AFX) – Der “Reutlinger General-Anzeiger” (Samstag) schreibt zur Sozialdemokratie: “Doch was sollen Selbstständige und Unternehmer, die gerade so über die Runden kommen, oder Arbeitnehmer, die um ihren Job bangen, über die Aussicht auf höhere Steuern denken? Statt sich um tragfähige Lösungen zu kümmern und alles daranzusetzen, damit die Wirtschaft wieder in Fahrt kommt, die Arbeitsplätze gesichert werden und Steuereinnahmen wieder steigen, greift die SPD-Spitze in die ideologische Mottenkiste. Allein mit noch mehr Umverteilung und mit höheren Steuern lässt sich die Coronakrise nicht lösen. Das ist eine Illusion der Alt-Linken.”/yyzz/DP/men