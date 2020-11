5:35 | 07.11.2020

Pressestimme: ‘Rhein-Neckar-Zeitung’ zu Biden/Trump

HEIDELBERG (dpa-AFX) – “Rhein-Neckar-Zeitung” zu Biden/Trump: “Joe Biden muss schon ein Heiler sein, ein Charismatiker, um die dabei entstandenen Wunden zu schließen. Um diese Herkules-Aufgabe erfolgreich zu meistern, bringt er vor allem sein Alter als gute Voraussetzung mit. In puncto Dynamik und Kompetenz konnte er zumindest im Wahlkampf viel zu wenig überzeugen. Natürlich wird es mit einem zivilisierten amerikanischen Präsidenten viel leichter werden. Amerika bleibt zwar auch unter Biden “first” – das hielten Bush und Obama genauso -, aber die internationale Verlässlichkeit wird wieder zunehmen. Kaum vorstellbar, dass Biden mit Putin, Kim und Bolsonaro fraternisiert. Eigentlich unfassbar, was Trump der Welt in den letzten vier Jahren zumutete. Wie wohltuend, dass dieser Albtraum ein demokratisches Ende nimmt.”/yyzz/DP/he