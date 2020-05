5:35 | 30.05.2020

Pressestimme: ‘Rhein-Neckar-Zeitung’ zu FDP/ Politbarometer

HEIDELBERG (dpa-AFX) – “Rhein-Neckar-Zeitung” zu FDP/ Politbarometer: “Seit der Verweigerung zu einer Jamaika-Koalition im Spätjahr 2017 konnte Lindner weder nachvollziehbar erklären, woran das Bündnis aus seiner Sicht scheiterte, noch ist es ihm gelungen, der FDP ein eigenständiges Profil in Abgrenzung zur Großen Koalition zu geben. Auch scheinen ihm die Fähigkeiten eines Teamplayers abzugehen; nur er ist wahrnehmbar, die zweite Reihe hat Mühe, überhaupt einmal eines der raren Mikrofone zu ergattern. Ändert sich am Kurs der Partei nichts, wird Lindner sie tatsächlich in die außerparlamentarische Opposition führen. Die Aufräumarbeiten werden dann andere erledigen müssen – wie bereits 2013.”/yyzz/DP/he