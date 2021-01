5:35 | 09.01.2021

Pressestimme: ‘Rhein-Neckar-Zeitung’ zu Kanzlerkandidat/Union

HEIDELBERG (dpa-AFX) – “Rhein-Neckar-Zeitung” zu Kanzlerkandidat/Union: “Vorentscheidend sind etwa die Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Thüringen (und der Umgang mit dem Ergebnis). Vorentscheidend ist der weitere Verlauf der Pandemie. Vorentscheidend ist aber auch die Frage, welchem Kandidaten es gelingen kann, Frauen als Wählerinnen anzusprechen (Nachteil Merz – aber: nur Stand heute). Der Hinweis von Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus, am kommenden Samstag wähle die CDU einen neuen Chef und keinen Kanzlerkandidaten, war in diesem Sinne überfällig. Die Christdemokraten wären gut beraten, die Kanzlerfrage nicht mitzudenken, wenn sie zur digitalen Wahlurne schreiten. Die Chancen, dass einer der drei Hauptbewerber Angela Merkel ins Kanzleramt nachfolgt, sind – Stand heute – nicht besonders hoch. Wenn es einen Favoriten gibt, dann heißt der Markus Söder. Parteichef ist der schon.”/yyzz/DP/he