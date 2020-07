5:35 | 06.07.2020

Pressestimme: ‘Rhein-Neckar-Zeitung’ zu Trump

HEIDELBERG (dpa-AFX) – ‘Rhein-Neckar-Zeitung’ zu Trump Doch wird es im Falle eines Wahlsieges Bidens wirklich im Januar zum Machtwechsel kommen? Trump kündigte bereits an, seine mögliche Niederlage einzugestehen. Doch es bleiben Zweifel. Zweifel, die die Möglichkeit eines spontanen Krieges (gegen Iran?) einbeziehen. Zweifel, ob die Coronanotlage gar den Wahlgang im November verhindern könnte? Ruft der amtierende Präsident den Notstand aus? Das Einzige, was Trump bisher an Leistung nachweisen konnte, ist sein Machttrieb. Gerade den sollte man nicht unterschätzen./al/DP/zb