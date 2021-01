5:35 | 25.01.2021

Pressestimme: ‘Rhein-Zeitung’ zu Corona-Krise/Bilanz nach einem Jahr

KOBLENZ (dpa-AFX) – "Rhein-Zeitung" zu Corona-Krise/Bilanz nach einem Jahr: "Äußerungen von Politikern zeigen, dass sie die Logik der Corona-Pandemie bis heute nicht begriffen haben. Sie kapitulieren vor dem doppelten Paradoxon der Pandemie: Wenn die Zahlen noch niedrig sind, aber bereits explosiv im Wachstum, verweigern sich diese Politiker wie im November einem harten Vorgehen. Sobald die Zahlen langsam zurückgehen, schreien die Ersten nach Lockerungen wie jetzt. Daher bewegen wir uns seit November in einer Endlosschleife, die wohl erst endet, wenn viele Bürger geimpft sind. Ebenso fatal und nicht mehr nachvollziehbar ist es, dass in Deutschland nicht bekannt ist, wie stark einzelne gesellschaftliche Bereiche zum Infektionsgeschehen beitragen. So bekämpfen wir das Coronavirus mit Maßnahmen des Mittelalters auf der Basis von Erkenntnissen, die wir mit den Methoden des vergangenen Jahrhunderts gewinnen."