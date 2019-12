5:35 | 31.12.2019

Pressestimme: ‘Rheinpfalz’ zu Kramp-Karrenbauer/Bundeswehr-Einsätze

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) – “Rheinpfalz zu Kramp-Karrenbauer/Bundeswehr-Einsätze: “Was die CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer gerade für die Bundeswehr in West-Afrika vorgeschlagen hat, steht im Widerspruch zur bisherigen Linie der Einsatzpolitik: Vor wenigen Monaten wurden Anfragen der Franzosen zur Unterstützung in Mali zwei Mal abgelehnt. (…) Ohne die Frage der Befähigung der Bundeswehr auch nur mit einem Wort zu erwähnen, will sie ein “robustes Mandat” für die deutschen Soldaten in der Region. (…) Es geht hier um den Kampf gegen Terroristen, es geht um Leben und Tod. Es geht nicht darum, Brunnen zu bohren und Schulen wieder aufzubauen. Es stimmt, dass hier europäische Sicherheitsinteressen eine Rolle spielen. Aber wer sich wie Kramp-Karrenbauer “nicht mehr wegducken” will, sollte auch klar sagen, wer dann den Kopf hinhalten soll.”/ra/DP/nas